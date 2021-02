Lea (24) sorgt sich um ihren Bruder. Seit dieser eine Freundin hat, hat er sich stark verändert. Sie fragt sich: «Wie k ann ich ihm sagen, dass ich für diese Beziehung keine Zukunft sehe? » Gib ihr in den Kommentaren deinen Rat!

«Mein Bruder hat seit einem Jahr eine Freundin. Obwohl ich sie von Anfang an wegen ihrer Art nicht wirklich mochte, habe ich meinem Bruder nie etwas davon erzählt. Über die Festtage ist mir dann so richtig bewusst geworden, wie sehr er sich wegen ihr verändert hat. Seine Lebensfreude ist verschwunden und er hat extrem abgenommen. Wie soll ich das ansprechen? Kann ich ihm sagen, dass ich für diese Beziehung keine Zukunft sehe?»

Leas Frage an die Community:

