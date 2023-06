Zürich ist die freundlichste Stadt in Europa

In den Top 5 landeten hauptsächlich mittel- oder nordeuropäische Städte.

Zürich holt sich den Titel der freundlichsten Stadt Europas. Das zumindest, wenn es nach dem Gepäckaufbewahrungsunternehmens Bounce geht, das die 15 freundlichsten Städte Europas suchte. In die Analyse flossen Kriterien wie Kriminalitätsrate, Lebensstandard, oder wie glücklich die Menschen in den untersuchten Städten sind . Wir listen euch die fünf freundlichsten Städte der Studie auf. Insgesamt konnte eine Stadt 10 Punkte holen.

Zürich: 9,89/10 Punkten

«Arrogant und eingebildet», heisst es meistens innerhalb der Schweiz über Zürcherinnen und Zürcher. In der Studie von Bounce landet aber die Limmatstadt auf dem ersten Platz! Vor allem mit der Architektur, den kurzen Wegen für Touren in die Berge ab Zürich, aber auch mit der Sicherheit und der Zufriedenheit der Einwohner konnte die grösste Schweizer Stadt punkten. Auch was die Angst vor Taschendiebstählen angeht, schlägt Zürich alle anderen Reiseziele.