Chloe Kim will den Begriff «Slut Strands» abschaffen

Chloe Kim (21) hat fast alles mehrfach gewonnen, was es in der Halfpipe zu gewinnen gibt. Auch dieses Jahr war die Kalifornierin der grosse US-Star der Olympischen Spiele und verteidigte ihre Goldmedaille. In einem Interview mit «InStyle» wurde die Snowboarderin Chloe Kim nicht nur auf ihre sportlichen Erfolge, sondern auch auf ihre Frisur angesprochen.

Die 21-Jährige trägt ihre Haare bei Competitions meistens zusammengebunden, lässt aber meist zwei Strähnen vorne aus dem Helm fallen, die ihr Gesicht einrahmen. Auch die Freeskierin Eileen Gu wird immer wieder mit dieser Frisur an Wettkämpfen gesichtet.

Diese Frisur hat in den USA inoffiziell den Übernamen «Slut Strands» (auf Deutsch : «Schlampen-Strähnen»). Der Hintergrund dieses Namens ist unklar, ein Eintrag auf Urban Dictionary besagt aber, Frauen mit diesem Look würden ihre Haare jeweils eine Woche oder länger nicht waschen. Wie bitte? Auch Chloe Kim nervt sich ab diesem Slang-Übernamen, der speziell in der Wintersport-Szene und auf Twitter immer wieder auftaucht.

«Ich hasse diesen Begriff. Ich will, dass diese Frisur ab sofort Beauty-Strands heisst», sagt Chloe. Der Grund für den Namen ist einleuchtend: «Beauty-Strähnchen sehen gut aus und geben mir Selbstvertrauen an den Competitions».

Andere Frauen verteidigen den Namen. Die ehemalige Skirennfahrerin Elsa Watkins hat daraus sogar eine eigene Marke gemacht. Ihrem Instagram-Account «Slut Strands Society» folgen über 20’000 Menschen. Die Amerikanerin, die auch einen Skishop mit dem gleichen Namen führt, meint: «Ich liebe diese Frisur und diesen Begriff. Mein ganzes Leben dreht sich um Frauen im Wintersport – diese Frisur ist die einzige Möglichkeit, der Welt trotz Helm zu zeigen, dass eine Frau die Piste runterfährt.»

Wie auch immer die Strähnchen genannt werden – an der Frisur alleine liegt der Erfolg von Chloe Kim definitiv nicht. Nach einer zweijährigen Auszeit, die sich Chloe nach ihrem ersten Olympia-Sieg aufgrund ihrer mentalen Gesundheit nahm, ist sie zurück und dominiert erneut die Halfpipe-Welt. So hat die zweifache Weltmeisterin, die als Jugendliche während zwei Jahren im Wallis lebte, dieses Jahr auch an den Laax Open den ersten Platz belegt. Unser Vorschlag für den Namen ihrer Frisur: Siegerinnen-Strähnchen.

