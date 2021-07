Dornach SO - «Die Fuchsfamilie hat zugeschlagen»

In Dornach treiben derzeit diebische Füchse ihr Unwesen. Tatsächlich haben es die Vierbeiner auf gebrauchte Schuhe in Gärten abgesehen. Eine Userin postete ein Bild in die Facebook-Gruppe «Du bisch vo Dornach, wenn…», worauf die Beute fein säuberlich aneinander gereiht an einem Trottoir gezeigt wird. Dazu schrieb sie: «Die Fuchsfamilie hat zugeschlagen… also falls jemand seine Schuhe vermisst, sie sind am Brosiweg.» Die Schuhe habe allerdings nicht sie so in Reih und Glied aufgestellt, erklärte sie gegenüber 20 Minuten.