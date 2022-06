Magglingen-Protokolle : Ein Fall pro Tag – Sportlerinnen melden viel mehr Übergriffe als erwartet

Seit Anfang Jahr können Sportlerinnen und Sportler Verstösse anonym melden. Das Bedürfnis dafür ist offensichtlich enorm.

«Wir wollen keine Medaillen, an denen Blut klebt», hiess es 2020 im Nationalrat.

Im Nationalen Leistungssportzentrum in Magglingen wurden junge Sportlerinnen …

Wie sich jetzt zeige, sei «das Bedürfnis grösser als gedacht, leider», wie Ernst König im Interview mit SRF sagt. Man habe mit einer bis zwei Meldungen pro Woche gerechnet, jetzt seien es sechs bis sieben, so der Direktor von Swiss Sport Integrity, der an die neue Meldestelle angegliedert ist. «Wir haben seit Anfang Jahr etwa 140 Meldungen zu Ethikverstössen erhalten», führt König aus. «Die Fülle an Meldungen hat uns überrascht.» Man habe keine Erfahrungswerte gehabt, weder national noch international.