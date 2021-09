Die fünf schönsten Unterkünfte in Graubünden am Wasser

1 – Hotel Lej da Staz, St. Moritz

Vom Steg in den mitten in einer Waldlichtung gelegen Engadiner See springen und die Welt um sich vergessen. Zugegeben, der See dürfte inzwischen für die meisten zu kalt für einen Schwumm sein, seine Schönheit lässt sich aber auch bei kühleren Temperaturen geniessen. Tipp: Während eines Aufenthalts in den Zimmern des kleinen Hideaways unbedingt einmal tief einatmen, um die Nase mit den warmen holzigen Noten des Arvenholzes zu verwöhnen.