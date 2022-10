Bundesratswahlen: Die fünf SVP-Kandidaturen für den Bundesrat im Chancencheck 

Albert Rösti – 55, Agronom, Firmeninhaber, Nationalrat

Werner Salzmann – 59, Steuerexperte, Ständerat

Vorteile Salzmann ist ein ausgewiesener Fachmann in der Sicherheitspolitik, man sagt ihm aber auch Interesse an anderen Themen nach. Ihm gelang es, den Berner Sitz der SVP im Ständerat wieder zu erobern. Nachteile Die Departementsverteilung ist kein Wunschkonzert. Ob Salzmann auch ausserhalb der Sicherheitspolitik dossierfest ist, muss sich zeigen. Ausserhalb der eigenen Partei ist er nur mässig beliebt.

Hans-Ueli Vogt, 52 – Uni-Professor, Alt-Nationalrat

Die SVP-Kantonalsektionen müssen ihre Kandidaten spätestens diesen Freitag der parteiinternen Findungskommission melden. Diese wird die Kandidatinnen und Kandidaten eingehend durchleuchten – inklusive Straf- und Betreibungsregister – und dem Fraktionsvorstand am 11. November ihren Vorschlag präsentieren. Am 18. November soll die Fraktion über die Kandidaturen entscheiden. Es ist offen, mit wie vielen Kandidatinnen und Kandidaten die SVP antreten wird. Die Wahl von Ueli Maurers Nachfolge findet am 7. Dezember durch die Vereinigte Bundesversammlung statt.

Michèle Blöchliger, 54 – Anwältin, Regierungsrätin

Vorteile:

Für die Nidwaldnerin sprechen vor allem ihre Herkunft und ihr Geschlecht. Sie ist aktuell die einzige Frau, die Interesse am Amt bekundet hat. Die Innerschweiz ist zudem seit fast 20 Jahren nicht mehr im Bundesrat vertreten. Dass sie politisch nicht schlecht vernetzt ist, zeigte ihre Pressekonferenz, an der auch SVP-Generalsekretär Peter Keller teilnahm. Er ist ein wichtiger Strippenzieher in der SVP-Fraktion und könnte dafür sorgen, dass die Nidwaldnerin in Bundesbern in kurzer Zeit bekannter wird.