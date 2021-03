In einem 90-minütigen Gespräch liessen die Sussexes mehrere Bomben platzen.

In der Nacht auf Montag wurde das grosse Enthüllungs-Interview von Meghan und Harry mit Oprah Winfrey ausgestrahlt.

Archie kriegt bald eine kleine Schwester

Kate Middleton hat das Fass zum Überlaufen gebracht

Was Meghan im Gespräch mit Oprah Winfrey (67) über ihre Schwägerin Kate verrät, dürfte die Herzogin von Cambridge in ein neues, viel schlechteres Licht rücken. Eine Auseinandersetzung mit ihr während Meghans Hochzeitsvorbereitungen soll für die US-Amerikanerin «der Beginn eines wahren Rufmordes» gewesen sein, der ihre Beziehung zur Königsfamilie massgeblich verschlechtert habe.

So wurde damals in der britischen Presse ausführlich darüber berichtet, dass Meghan ihre Schwägerin aufgrund einer Meinungsverschiedenheit zum Weinen gebracht habe. Nun verkündet die ehemalige Schauspielerin aber, dass das Gegenteil der Fall gewesen sei: «Ein paar Tage vor der Hochzeit war sie verärgert über etwas in Bezug auf die Kleider der Blumenmädchen. Das brachte mich zum Weinen und verletzte wirklich meine Gefühle.»