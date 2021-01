…wird es wohl eher so aussehen an der EM 2021. «Die EM wird zweifellos ohne Zuschauer stattfinden», so Blanc.

Dominique Blanc, Präsident des Schweizerischen Fussballverbands (SFV), sagt gegenüber «24 heures»: «Wir sollten nicht träumen. Im besten Fall werden wir erst in der zweiten Jahreshälfte wieder ein normales Leben führen können.» Weiter führt der 71-jährige Waadtländer fort: «Ich kann mir momentan nicht vorstellen, wie die Nati heute in Baku spielen soll. Eine Variante wäre es, die EM in einem einzigen Land durchzuführen, in Russland oder Deutschland zum Beispiel. Die zweite Alternative wäre, eine Grossstadt zu wählen, die genug Stadien hat, um die sechs Gruppen unterzubringen. London etwa.»