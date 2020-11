Und was tut der Liverpooler denn genau? Er verschönert iPhones mit 24-karätigem Gold. Für eine individualisierte Schutzhülle müssen die Kunden zwischen 250 und 600 Franken hinblättern. Soll das ganze Smartphone aus Gold bestehen, kostet das die Besitzerin oder den Besitzer bis zu 6000 Franken. «Atemberaubende Qualität», findet PSG-Star Neymar. Und was sagt Lyons zu seinem Produkt? «Es ist unser Ziel, jedem Kunden ein Smartphone zur Verfügung stellen zu können, auf das er stolz sein kann. Ein Phone, das nicht nur gut aussieht, sondern auch den Test der Zeit bestehen wird.» Ihre prominenten Klienten seien der beste Beweis dafür, dass sie «verdammt gut sind in dem, was wir tun», so Lyons weiter.