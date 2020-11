«The Masked Singer Switzerland»Die Gams muss die Maske lüften

Moderiert wurde die Sendung, in der sich acht kostümierte Schweizer Persönlichkeiten der Show-Challenge stellen, von Alexandra Maurer (38).

In der ersten Liveshow war als prominenter Rategast zudem Sänger Marc Sway (41) zu sehen.

Das Rateteam von «The Masked Singer Switzerland»: Moderatorin Steffi Buchli (42) und Sänger Luca Hänni (26) am Freitagabend.

Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten ab. Für den Promi mit den wenigsten Stimmen heisst es am Ende der Show: Runter mit der Maske.

In der TV-Show «The Masked Singer» performen Promis in Ganzkörperkostümen. Ein Rateteam und die Zuschauer sollen im Verlauf der Sendung herausfinden, wer sich unter den Masken versteckt.

In der ersten Folge von «The Masked Singer Switzerland» ist am Freitagabend die Gams rausgeflogen. Unter der Maske steckte Einskunstläuferin Denise Bielmann.

Am Freitagabend startete «The Masked Singer Switzerland»: In der ersten Liveshow begrüsste Moderatorin Alexandra Maurer (38) als prominenten Rategast Sänger Marc Sway (41). Gemeinsam mit dem Stamm-Rateteam Steffi Buchli (42) und Luca Hänni (26) versuchte er den Undercover-Promis auf die Spur zu kommen.

Eule gegen Murmeltier

Die Eule singt als Eröffnungssong «Get The Party Started» von Pink. Das Rateteam vermutet, dass es Moderatorin und DJ Annina Frey (39) oder Schauspielerin Melanie Winiger (41) sein sein könnte, weil bei den Indizien ein Plattenspieler gezeigt wurde.

Beim Murmeltier tippt Luca Hänni tippt auf Comedian Claudio Zuccolini (50). Insgesamt tappt das Rateteam so sehr im Dunkeln, wie bei keinem anderen Kostüm. Wir hätten da einen Input, einfach so aus dem Bauch heraus: Moderator Nik Hartmann (48)?

Die Zuschauenden voten schliesslich für das Murmeltier und befördern es so direkt in die nächste Runde.

Bernhardiner gegen Gams

Luca Hänni Komiker vermutet, dass Kabarettist Viktor Giacobbo (68) unter der Maske des herzigen Bernhardiners stecken könnte, Marc Sway studiert an Sänger Michael von der Heide (49) rum.

Die Gams singt in der grossen Liveshow am schiefsten, aber sie tanzt um ihr Leben und hat das schönste Kostüm des Abends. Hier fällt der Name Denise Biellmann (57), ehemalige Eiskunstläuferin.