«Die Druckwelle schleuderte mich durch den Raum»

Lukas 05.08.2020, 16:12

Ich verstehe diese Kommentare nicht. Libanon wäre so ein wunderschönes Land. Und mir tun die unschuldige Menschen leid, die von der Explosion betroffenen sind. Früher war der ganze nahe Osten ein hochgebildeldetes Land. Philosophie ectra. Dort fand das Leben statt und nicht in Europa. Europa war zu beschäftigt, sich gegenseitig an die Kehle zu gehen. Vielleicht ändert sich das wieder in ein paar 100 Jahren.