Offizielle Entwarnung

Die ganze Aluminium-Deo-Panik war umsonst

Deos mit Aluminumsalzen sind gesundheitsschädlich – darin waren sich Forscher weitgehend einig. Jedoch fehlten lange Zeit abschliessende Analysen dazu.

Doch laut einer aktuellen Studie des deutschen Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) ist die Sorge, das Element sei krankheitserregend, weitgehend unbegründet. Wie es in einem Artikel von «Zeit Online» heisst, hat das BfR eine alte Stellungnahme, wonach das chemische schädlich ist, angepasst: «Durch die Haut wird signifikant weniger Aluminium aufgenommen als auf bislang vorliegender, limitierter Datenbasis berechnet», erklärt BfR-Präsident Andreas Hensel. Konkret: «Die Aluminiumaufnahme über Deos ist so gering, dass sie im Grundrauschen der alltäglichen Aufnahme über Luft und Nahrung untergeht», bestätigt der Nürnberger Arbeitsmediziner Hans Drexler in einem Artikel in der Fachzeitschrift «MedWatch».