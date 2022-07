Niederhasli ZH: «Die ganze Nachbarschaft regt sich auf» – Parkkontroll-Firma sorgt für Unmut

In den Online-Rezensionen zum Unternehmen überwiegen die negativen Kommentare.

Parkkontroll-Firmen stehen in der Kritik: Gegen ein Unternehmen läuft bereits ein Strafverfahren.

Das Geschäftsmodell von Parkkontroll-Firmen scheint simpel: Die Unternehmen erwirken für die Besitzer von privaten Parkplätzen mittels einer Vollmacht ein richterliches Parkverbot und stellen unberechtigt abgestellten Fahrzeugen Umtriebsentschädigungen aus. Bei Nichtzahlung wird mit einer Strafanzeige gedroht. Parkkontroll-Firmen stehen aber in der Kritik: Gegen eine Firma läuft bereits ein Strafverfahren , nachdem ein Betroffener gegen die «Parkplatzmafia» Anzeige einreichte. Zudem schränkte kürzlich ein Urteil des Obergerichts das Tätigkeitsgebiet ähnlich operierender Firmen stark ein.

Wie T.S.* sagt, lasse sich die Winterthurer Parkkontroll-Firma Parkon trotzdem nicht davon abhalten, auch auf Besucherparkplätzen seines Wohnorts Umtriebsentschädigungen zu verteilen. «Die ganze Nachbarschaft regt sich auf», sagt der 43-Jährige aus Niederhasli ZH. Laut T. werden die Umtriebsentschädigungen mehrheitlich in der Nacht verteilt. Dass die Umtriebsentschädigungen Polizeibussen ähnlich sehen, sei extrem irreführend, so T. «Es würde mich nicht wundern, wenn Leute tatsächlich bezahlen.»

Auch seine Mutter habe bereits mehrere Umtriebsentschädigungen von Parkon erhalten. Bezahlt habe sie diese jedoch nicht. «Weder Parkon noch die Polizei haben sich deswegen bei meiner Mutter gemeldet», sagt T.

Mit seiner Kritik an Parkon ist er nicht allein. In den Online-Rezensionen zum Unternehmen überwiegen die negativen Kommentare klar: «Ich habe eine Umtriebsentschädigung erhalten, obwohl ich für den Parkplatz bezahlt habe», schreibt etwa eine Person. «Wie kann man nur so vorgehen? Diese Firma muss vor Gericht gebracht werden», fordert eine andere Person.