Gewitter im Anmarsch - «Die ganze Schweiz ist potenzielles Risikogebiet»

Nachdem sich die letzten Tage gut draussen und in der Badi verbringen liessen, lohnt sich nun wieder der Blick auf den Regenradar. Gewitter sind im Anmarsch. «Die Zellen wandern von Westen nach Osten, die ganze Schweiz ist potenzielles Risikogebiet», sagt Geraldine Zollinger von Meteonews. Aber: Mit grossflächigem Niederschlag werde nicht gerechnet, womit sich auch die Hochwasserlage nicht verschärfen sollte. «Kleinere Gewässer können über die Ufer treten, stabilisieren sich aber schnell wieder», so Zollinger weiter. Lokale Überschwemmungen und geflutete Keller seien jedoch nicht auszuschliessen. Die höchsten Niederschlagssummen sind für den Süden angezeigt - bis und mit in der Nacht auf Mittwoch könnten über 100 Liter Regen pro Quadratmeter zusammenkommen. Im Norden kann es bis zu dem Zeitpunkt 40 Liter, lokal auch bis zu 60 Liter geben.