Closed Beta

Die ganze Welt will «Valorant» spielen

20 Minuten konnte die E-Sport-Hoffnung exklusiv ausprobieren und zieht nach einer Woche Dauerzocken ein erstes Fazit zum möglichen «CS:GO»-Killer.

Hero-Shooter trifft auf CS-Klassiker

Viel los in der Closed Beta

Sprich: Sie verhalten sich wie die grössten Anfänger, was auch den ruhigsten Journalisten in eine Furie verwandeln kann. Ein Rang-System soll aber implementiert werden, verspricht Entwickler Riot.

Alles voller Nebel

All diese Fähigkeiten dienen dazu, Gegnern die Sicht zu nehmen. Das macht «Valorant» zwar taktisch, man fühlt sich aber auch wie in einer Sauna, nachdem ein Aufguss gemacht worden ist: Man sieht nichts.

Geld für Kosmetik

Das «League of Legends»-Studio Riot will den Free-to-play-Titel «Valorant» über Ingame-Items finanzieren. Dies merkt man schon in der Closed Beta. So sind nicht alle Helden verfügbar und auch nach einer Woche exzessivem Spielen haben wir es noch nicht geschafft, eine weitere Figur freizuschalten.