Explosion in Leverkusen (D) : «Die ganze Zeit kreisen Hubschrauber und man hört Sirenen»

In Leverkusen kam es am Dienstagmorgen zu einer Explosion im Entsorgungszentrum. Der Rauch war kilometerweit zu sehen und der Knall bis weit über die Stadtgrenzen spürbar. Augenzeugen berichten von gespenstischer Stimmung in der abgeriegelten Stadt.