Beizen schlampen bei Daten-Erfassung - «Die Gastronomen verstehen sich nicht als Polizisten»

Das Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt rügt in seinem neusten Coronavirus-Bulletin die Gastronomen. Bei den letzten Kontrollen sei festgestellt worden, dass die Kontaktdatenerhebung der Gäste gar nicht oder fehlerhaft vorgenommen werde, heisst es in der Mitteilung. Gleichzeitig erinnert das Departement an die Wichtigkeit einer korrekten Erfassung. So könne in einem Ansteckungsfall das Contact Tracing möglichst rasch die anwesenden Personen ermitteln und kontaktieren.