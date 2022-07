Basel: «Die gefährden das Leben anderer und werden auch noch angefeuert»

Das Video eines News-Scout zeigt, wie ein junger Mann am letzten Samstag von einer Brücke in den Rhein springt. Einige rufen, klatschen und pfeifen ihm bestärkend zu, als er auf den Rand der Mittleren Brücke in der Innenstadt Basels steigt. Andere haben die Handykamera parat, um den angekündigten Sprung zu filmen. «Ja gut, jetzt gibt’s eh kein Zurück mehr», sagt er, bevor er flussabwärts in den Rhein springt. Kurze Zeit später taucht er wieder auf. Seine erste Reaktion: «Geiler Scheiss!»