Urteil gegen Pierin Vincenz: «Die Gefängnisstrafe ist erstaunlich hoch»

Es ist ein Monsterprozess, der am Mittwochmorgen vor dem Bezirksgericht Zürich in einer ersten Etappe abgeschlossen wurde. Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz wurde wegen mehrfacher Veruntreuung, ungetreuer Geschäftsbesorgung und Urkundenfälschung schuldig gesprochen und muss gemäss Urteil des Bezirksgerichts für drei Jahre und neun Monate ins Gefängnis.

«Gefängnisstrafe wird wohl nach unten korrigiert»

«Ich könnte mir vorstellen, dass die Höhe der Freiheitsstrafe von der nächsten Instanz nach unten korrigiert wird», sagt Jositsch. Offenbar sei es in diesem Fall gelungen, die für eine Verurteilung nötigen Beweise zu erbringen, was in solchen Fällen sehr schwierig sei. Schon die lange Untersuchungshaft für Pierin Vincenz habe darauf hingedeutet, sagt Strafrechtsprofessor Jositsch. «Eine so lange Untersuchungshaft wird in der Regel nur angeordnet, wenn es einen dringenden Tatverdacht gibt.»