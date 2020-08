vor 1h

Tödliche Badeunfälle

«Die Gefahr geht vom menschlichen Verhalten aus»

Seen und Flüsse versprechen dieser Tage Abkühlung. Doch in den vergangenen Wochen kam es vermehrt zu tragischen Vorfällen. Wo die meisten Unfälle geschehen – und wie man reagieren kann, um Menschen in Not zu retten.



von Céline Krapf, Daniel Krähenbühl

Darum gehts Wegen Corona verbringen viele Menschen die Ferien in der Schweiz. Die Sommerhitze treibt sie an die Flüsse und Seen.

Immer wieder kommt es deswegen zu Badeunfällen. Einige von ihnen enden tragisch.

Die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) geht von einem «hohen Ertrinkungsrisiko» aus.

Darum hat sie eine Kampagne lanciert – mit Unterstützung von Daniel Koch, Mujinga Kambundji und Christian Stucki.

Die Sommerhitze lockt derzeit Tausende Schweizer ins kühle Nass – dies schlägt sich in den Badeunfällen nieder. A m Freitagabend ist ein 15-Jähriger bei einem Bad im Baggersee bei Kriessern SG ertrunken. Gleichentags kam es auch im Bodensee bei Rorschach SG zu einem Badeunfall. Ein ebenfalls 15-Jähriger geriet in Ufernähe unter Wasser. Eine Aufsichtsperson sowie weitere Helfer konnten den Jugendlichen nach wenigen Minuten aus dreieinhalb Meter Tiefe bergen und reanimieren.

Weniger glimpflich ging Ende Juli ein Unfall an der Aare aus. Ein 13-Jähriger kam dabei ums Leben. A m Sonntag davor wurde in Bern eine Frau leblos aus dem Marzilibad geborgen – wenige Tage zuvor verschwanden zwei Männer im Rhein. Auch in der Rhone bei Genf, in der Badi Tiefenbrunnen und einem privaten Pool bei Rafz kam es seit Anfang Juli zu tödlichen Badeunfällen.

Damit nicht genug: Zu den tödlichen Ertrinkungsfällen kommen zahlreiche Fälle von Beinahe-Ertrinken hinzu , die aber schwerwiegende Auswirkungen auf das weitere Leben haben können. So kam es etwa am Freitag auch im Bodensee bei Rorschach SG zu einem Badeunfall. Ein 15-Jähriger geriet in Ufernähe unter Wasser. Eine Aufsichtsperson sowie weitere Helfer konnten den Jugendlichen nach wenigen Minuten aus dreieinhalb Meter Tiefe bergen und reanimieren. Nur durch das Eingreifen von Helfern und der Polizei konnte kürzlich zudem eine Frau in Zürich aus einer Wasserwalze gezogen werden, als ihr Schlauchboot in ein Stauwehr geriet.

Die Gefahr geht vom menschlichen Verhalten aus

S chweizweit sind in diesem Jahr bislang rund 2 3 Menschen ertrunken, sagt der Sprecher de r S chweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (S LRG ), Philipp Binaghi , zu 20 Minuten. 17 der Opfer waren männlich, 6 weiblich. «13 der tödlichen Unfälle ereigneten sich in Flüssen, 9 in Seen, und in einem Fall kam ein Kleinkind in einem privaten Pool ums Leben.» Die Organisation geht in diesem Jahr von einem « hohen Ertrinkungsrisiko » aus – höher als in anderen Jahren, da sich mehr Menschen in Schweizer Gewässern aufhalten würden.

So soll man im Notfall reagieren Jede Rettung aus dem Wasser birgt Risiken. Das Wichtigste in einer Notsituation sei deshalb der Selbstschutz, schreibt die SLRG. Grundsätzlich gelte: « Die sicherste Rettung ist diejenige, bei welcher sich der Retter nicht ins Wasser begeben muss. » Die SLRG hat zum Thema eine Kampagne namens «Save your friends» lanciert – mit Unterstützung von Mujinga Kambundji, Christian Stucki und Daniel Koch. Rettungsmöglichkeiten je nach aktueller Situation und Umwelteinflüssen Zurufen: Ist die Person in Not in Rufweite, so kann sie durch Zurufen beruhigt werden und hat einen Orientierungspunkt am Ufer. Oft reichen klare Anweisungen, anhand deren sich die Person selbstständig in Sicherheit bringen kann.

Ist die Person in Not in Rufweite, so kann sie durch Zurufen beruhigt werden und hat einen Orientierungspunkt am Ufer. Oft reichen klare Anweisungen, anhand deren sich die Person selbstständig in Sicherheit bringen kann. Reichen : Durch das Reichen eines Gegenstands (Ast, Paddel) kann die Person aus der Gefahrenzone gezogen werden.

: Durch das Reichen eines Gegenstands (Ast, Paddel) kann die Person aus der Gefahrenzone gezogen werden. Werfen : Befindet sich die Person in Wurfweite, so kann sie durch Zuwerfen eines Rettungsrings oder Wurfsacks an Land gezogen werden.

: Befindet sich die Person in Wurfweite, so kann sie durch Zuwerfen eines Rettungsrings oder Wurfsacks an Land gezogen werden. Fahren/Rudern: Besteht die Möglichkeit, die Person innert nützlicher Frist rudernd oder fahrend zu erreichen, so ist diese dem Einstieg ins Wasser vorzuziehen.

Besteht die Möglichkeit, die Person innert nützlicher Frist rudernd oder fahrend zu erreichen, so ist diese dem Einstieg ins Wasser vorzuziehen. Gehen/Waten: Sind die oben stehenden Möglichkeiten undurchführbar, versucht der Retter, die Person in Not gehend zu erreichen. So kann diese an Land gebracht werden, ohne dass der Retter schwimmen muss.

« Die meisten Unfälle geschehen in offenen Gewässern wie Seen oder Flüssen » , sagt Binaghi. Geogra f isch könne er keine besonders gefährlichen Badeplätze ausmachen – die ganze Schweiz sei betroffen. Denn: « Die Gefahr geht nicht vom Gewässer aus – sondern vom menschlichen Verhalten. »

Den gesunden Menschenverstand einsetzen