Ukraine-Flüchtende in Zürich - «Die Geflüchteten sind einfach froh, an einem sicheren Ort zu sein»

Solidarität mit Flüchtenden weiterhin riesig

«Wir wollen den ankommenden Flüchtenden rasch und unbürokratisch helfen», sagte Regierungsrat und Sicherheitsvorsteher Mario Fehr am Dienstag vor den Medien. Die Solidarität mit den Flüchtenden sei riesig. Der Ukraine-Konflikt bewege die Bevölkerung weiterhin. «Der Krieg geht uns allen sehr nahe. Ich bin froh, dass so viele Menschen mithelfen, um die Situation zu bewältigen», so Fehr.

Laut Andrea Lübberstedt, Chefin des Kantonalen Sozialamts, sind die Geflüchteten in erster Linie dankbar für die Unterstützung. «Sie sind einfach froh, an einem sicheren Ort zu sein», so Lübberstedt. Der Kanton Zürich schätzt, dass sich bis heute Abend rund 2500 Personen in der alten Militärkaserne registriert haben werden. Wie viele Flüchtende sich tatsächlich in Zürich aufhalten, sei aber schwierig zu sagen.