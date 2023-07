Frauen-WM: Die Schweiz trifft im Achtelfinal auf Spanien

Am 5. August trifft die Nati also auf Spanien.

«Ich glaube nicht, dass sich Spanien das noch nehmen lässt» – diese Worte stammen von Nati-Trainerin Inka Grings. Doch um 21 Uhr Ortszeit in Neuseeland war klar: Spanien liess sich den Gruppensieg noch durch die Lappen gehen. Im entscheidenden Spiel der Gruppe C setzten sich nämlich die Japanerinnen gleich mit 4:0 durch. Damit ist klar: Die Nati trifft im Achtelfinal am Samstag in Auckland auf Spanien. Japan spielt in Wellington gegen Norwegen.