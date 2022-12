Basel: Bank für Internationalen Zahlungsausgleich plant zweites Hochhaus

Am Bahnhof Basel hat die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in dem markanten runden Hochhaus ihren Sitz.

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich plant einen zweiten Turm zu Basel. Die Finanzinstitution, die im Ruf steht, die «geheimste Bank der Welt» zu sein, hat am Mittwoch Pläne für ein zweites spektakuläres Hochhaus an ihrem Hauptsitz am Bahnhof. Die Bank ist umrankt von Mythen und Verschwörungen. Im markanten runden Turm wird die Geldpolitik der wichtigen Wirtschaftsmächte koordiniert und deren Währungsreserven verwaltet. Wer die Bank betritt, verlässt Schweizer Staatsgebiet.