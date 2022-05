«Echt hart» : Die Geissens können ihr 8000-Franken-Mittagessen nicht bezahlen

Am Strand liegen und eine leckere Luxus-Mahlzeit geniessen gefällt den Geissens sehr. Doch wenn dann die Rechnung präsentiert wird, staunt offenbar selbst Papa Robert nicht schlecht.

Die Rechnung konnten die Geissens jedoch nicht bezahlen – zumindest vorerst. Ihre Kreditkarte wurde nämlich nicht akzeptiert. Also musste Bargeld her.

Das bezahlten Robert (58) und Carmen Geiss (56) für Essen in einem Beachclub in Dubai.

«Was war denn die teuerste Rechnung, die ihr je für ein Mittagessen erhalten habt?», will Davina Geiss in einer neuen Podcast-Folge von ihren Eltern wissen.

In ihrer neuesten Podcast-Folge spricht die Familie Geiss über einen Familienurlaub am Strand. Für das Thema Beachclubs können sich die Millionärstöchter Shania (17) und Davina (18) sofort begeistern – und haben auch gleich einige Fragen an ihre Eltern parat. «Was war denn die teuerste Rechnung, die ihr je für ein Mittagessen erhalten habt?», will Davina wissen. Als sich Robert Geiss (58) an die Rechnung erinnerte, verging ihm plötzlich das Lachen.