Robert und Davina Geiss werden gleich doppelt in der Schweiz geblitzt

Jetzt wird’s teuer : Die Geissens werden gleich doppelt in der Schweiz geblitzt

Robert und Davina Geiss sind bei ihrem Roadtrip durch die Schweiz geblitzt worden, weil sie zu schnell gefahren sind. Die hohen Bussen scheinen die beiden abgeschreckt zu haben.

Die beiden sind sich in ihrem «Die Geissens»-Podcast nun einig: In Zukunft nehmen sie lieber das Flugzeug.

1500 Franken musste Robert Geiss bezahlen, weil er in der Schweiz zu schnell Auto gefahren ist.

Mit dem Auto durch die Schweiz zu fahren, klingt vorerst nach einem netten Roadtrip. Doch der kam Robert (58) und Davina (18) Geiss jetzt teuer. Die beiden haben offenbar vergessen, dass hierzulande – anders als in Deutschland – eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf der gesamten Autobahn gilt. So wurden sowohl der 58-Jährige als auch die 18-Jährige unabhängig voneinander geblitzt, weil sie zu schnell gefahren sind.

In ihrem Podcast «Die Geissens», der im April startete, sprechen der Millionär und seine älteste Tochter nun ausführlich über ihren Trip durch die Schweiz. Die 18-jährige Davina hat erst vor kurzem ihren Führerschein gemacht und kurz darauf einen Audi Q3, ein 450 PS starkes Auto, von ihrem Papa geschenkt bekommen. Das schnelle Fahrzeug bringt aber auch schnell Strafen, wie sich jetzt gezeigt hat. «Ich habe eine Busse von 740 Schweizer Franken erhalten», erzählt sie.

Robert Geiss musste 1500 Franken Busse zahlen

Ein ganz schön stolzes Sümmchen für eine Tempoüberschreitung, findet ihr Vater. «Siehst du, das ist der Grund, warum man in die Schweiz fliegt. Man fährt nicht in der Schweiz Auto», scherzt Robert. Auch er hatte schon eine saftige Strafe zu bezahlen: «Ich habe beim letzten Mal 1500 Schweizer Franken Busse bezahlt!», ruft er aus und meckert: «Ich war mit einem Hummer unterwegs, der nur 150 Stundenkilometer fährt – und trotzdem habe ich so viel gezahlt.» Sein Fazit: «Seitdem fliege ich nur noch über die Schweiz.»