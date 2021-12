Die Gen-Z bringen die 2010er-Trends in die Mode zurück

Die Zeit von Skinny Jeans und Galaxy-Print ist zwar nur zehn Jahre her. Doch bereits jetzt wollen manche jungen Tiktok-Userinnen und -User die Trends von 2010 wieder aufleben lassen.

In ihren Videos erklärt Tiktokerin Hali Brown-Onigbanjo regelmässig, welche Kleidungsstücke aus dem Jahr 2010 sie als Nächstes zurück in den Trend kommen sieht. Die Videos, die sie unter dem Usernamen Nextwearer postet, sammeln regelmässig Hunderttausende Views. Zu den Stücken, denen die Tiktokerin ein Comeback prophezeit, gehören zum Beispiel Hotpants mit dem Aufdruck der amerikanischen Flagge, wie sie Beyoncé 2013 getragen hat:

Die Reaktionen auf ihre Voraussagungen sind durchzogen. «Der Tag, an dem die 2012er-Ästhetik zurückkommt, ist der Tag, an dem ich zu Staub zerfalle und sterbe», kommentiert eine Userin. Eine andere meint: «Ich finde alle Trends okay, ausser die Shorts mit der Amerikaflagge.» Nebst Mode- sieht Hali Brown-Onigbanjo auch Beautytrends der 2010er-Ära, wie Feder-Extensions, zurückkommen: