Shopping-Destination Social Media – Die Gen Z kauft Weihnachtsgeschenke auf Social Media

Laut einer aktuellen Studie entscheiden sich in diesem Jahr viele Social Media Userinnen und User ihre Weihnachtsgeschenke entspannt vor a llem über d ie sozialen Medien zu kaufen.

Keine Lust , das s es an Weihnachten wieder zum grossen Ansturm auf Läden kommt? Trotz Pandemie könnte es sei n, d ass in diesem Jahr wieder mehr Menschen unterwegs sein werden , denn alle wollen ihre Weihnachtsgeschenke besorgen. W ie kann man sich de n Trubel, die vielen Leute, das Chaos und das ewige W arten sparen?

Heutzutage kann man überall und zu jeder Zeit shoppen. Öffnungszeiten sind überhaupt kein Thema mehr , denn mit nur einem Klick kann man ohne Probleme von unterwegs Geschenke auswählen und einkaufen . Shoppen war noch nie so einfach. Eine aktuelle Studie der D igitalagentur Smartly besagt, dass die Covid-19-Pandemie das Kaufverhalten auch nachhaltig beeinflusst. Über 80% der amerikanischen Konsumentinnen und Konsumenten die bereits online einkaufen, würden dies auch in Zukunft beibehalten.

Eine weitere Studie aus den USA zeigt , dass User innen und User immer mehr Vertrauen in O nline-Shopping haben. Dazu deute t sie an , dass ihre Einkäufe durchgeführt werden während sie ihre Facebook und Instagram Feeds anschauen. Die Shopping-Funktionen diverser Social Media Plattformen unterstützt diese Entwicklung.

Wo kauft die Gen Z ihre Weihnachtsgeschenke?

Immer mehr Einkäufe werden mit den Handys durchgeführt. Es ist schnell und einfach. Für die Gen Z s cheint das genau die richtige Lösung um alle Weihnachtsgeschenke ohne Stress zu besorgen. Wie in einem Report des Retail Operating Systems für Einzelhändler, Brightpearl, zu lesen ist, plan e die Gen Z ihre Weihnachtseinkäufe dieses Jahr vor a llem a uf Facebook, Whatsapp Youtube, Instagram und andere n Apps zu tätigen . Und nicht nur zum Shopping sind diverse Apps geeignet. Jedes Jahr posten Ta usend e von User innen und User ihre W eihnachtswünsche mit dem Hashtag #dearsanta und #whatiwantforchristmas auf Tik t ok und Instagram . Auf diese n Social Media Plattformen kann man unzählige Geschenkideen sammeln und anschliessen d per Knopf d ruck d ie se Geschenke einkaufen.