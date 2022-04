Gepinnt: Die Gen Z macht sich mit Pinterest schlau

Pinterest ist das Go-To der Sozialen Netzwerke, um sich in kürzester Zeit neue Fähigkeiten anzueignen: Nutzer und Nutzerinnen zeigen sich gegenseitig, wie sie Kleidungsstücke umnähen, Gourmet-Gerichte zubereiten, oder die Wohnung nachhaltig aufpimpen. Rund 431 Millionen Personen suchen auf dem bildbasierten Netzwerk neben kreativer Inspiration aber auch zunehmend nach Inhalten, die ihr Wissen erweitern und Rat geben. Beliebt sind informative Pinnwände zu Lernstrategien oder Stressmanagement. Eine durch Pinterest veranlasste Studie von Opinium Research zeigte nun auf, dass ein grosser Lernbedarf bei Menstruationsthemen besteht.

Von Verunsicherung zu «Perioden-Stolz»

Laut Studie wenden sich mehr Menschen denn je an Pinterest, um sich mit dem weiblichen Zyklus zu befassen. Sie informieren sich beispielsweise über dessen Ablauf, über zugehörige Verhaltensweisen oder Produkte. Insgesamt wurden 1000 Frauen aus Deutschland, Grossbritannien, USA, Kanada, Frankreich und Japan befragt. Jede Vierte gab an, dass sie ihre Menstruation nicht zu verstehen glaubt. Insbesondere die Altersgruppe von 18- bis 24-Jährigen, die Gen Z, möchte mehr über den eigenen Zyklus erfahren.

Auch Schweizer Persönlichkeiten posten

Aktuelle Trend-Themen auf Pinterest sind gemäss Studie die einzelnen Zyklusphasen, Tipps gegen Schmerzen oder Hacks für den Umgang mit der Periode im Alltag oder in der Schule. Hier setzen auch Schweizerinnen aus dem Fitness- und Wellnessbereich an. Sie produzieren erklärende Posts und greifen damit den Ratsuchenden unter die Arme. Die in Zürich aktive Sportlehrerin und Trainerin Xenia Stutz teilte erst kürzlich sechs Tipps gegen Periodenbeschwerden und auch Gesundheits-Coach Lisa Filipe aus Lausanne nutzt ihre Pinnwand, um über Frauengesundheit aufzuklären.