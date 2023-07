Gen Z: Produkte werden eigens für die Generation Z erfunden

Doch wie kommt man ran an die Gen Z? Adrienne Suvada, Leiterin der Fachstelle Communication & Branding am Institut für Marketing Management der ZHAW, erklärt anhand vom Starbucks -Beispiel: «Der Pink Drink ist natürlich vom Aussehen her prädestiniert dazu, fotografiert und auf Instagram oder Tiktok geteilt zu werden. Die Farbe ist eine Trendfarbe, die ein hohes Potenzial hat.»

Rolle von Social Media

Schweizer Gen-Z-Produkte

Und wie sieht es in der Schweiz aus mit Produkten für die junge Generation? «Es gibt auch in der Schweiz Influencer, die Produkte bewerben oder sogar eigene Produktlinien haben. Zeki ist einer davon, der sehr erfolgreich Produkte vertreibt», sagt Adrienne Suvada.

Der Influencer hat erfolgreich seine Sucuk-Wurst in die Migros-Regale gebracht. Im Jahr 2022 kam dann sein Energy Drink. Dazu sagte er: «Nach dem Erfolg mit der Sucuk-Wurst will ich nun meine Linie an Produkten unter dem Label Zeki’s Original weiter ausbauen. Ein Energy-Drink passt perfekt in die Zielgruppe, weitere Produkte sollen folgen.»