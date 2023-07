Champions-League-Qualifikation, 2. Runde live: Servette – Genk

In der Saison 99/00 scheiterten die «Grenat» als frischgebackener Schweizer Meister in der dritten CL-Quali-Runde überraschend am österreichischen Vertreter Sturm Graz. Spieler damals: Grössen wie Stefan Wolf, Sébastien Jeanneret, Patrick Bühlmann, Carlos Varela, Alexandre Rey, Martin Petrov, Elvir Melunovic oder Léonard Thurre. Die Mannschaft von Trainer Gerard Castella – heute Experte im Westschweizer Fernsehen – sorgte so für eine Art Trauma jenseits des Röstigrabens. Denn so nahe an Königsklasse-Millionen kam seither kein Romand-Club mehr. Zur Erinnerung: Playoffs gab es damals noch nicht – hätte Servette die Grazer eliminiert, wäre man in der Gruppenphase gestanden.