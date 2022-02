Promi-Autos: Die gepimpten Luxusschlitten der Stars

Kylie Jenner und Co. kommen keine Modelle von der Stange in die Garage. Personalisierte Luxusausstattungen müssen her und da gibt es nichts, was es nicht gibt.

Erinnerst du dich noch an die legendäre MTV-Show «Pimp my ride»? Da veredelten die Jungs der legendären Tuning-Schmiede West Coast Customs alles, was vier Räder hatte. Ob Kaffeemaschine in der Mittelkonsole, monströse Soundanlage im Kofferraum oder ein Van mit einem eigenen Jacuzzi – nichts war unmöglich. Die Jungs gibt es übrigens immer noch und noch immer veredeln sie die Luxuskarossen der Schönen und Reichen in Hollywood.

Justin Bieber

Den Auftakt macht Justin Bieber und sein stahlblauer Ferrari 458 Italia F1. Zwar ist das gute Stück schon seit einigen Jahren nicht mehr im Besitz des Superstars, aber der komplette Umbau des Flitzers aus Italien stammt aus der Feder von West Coast Customs und soll knapp 300'000 Franken gekostet haben. Zu den Highlights gehören die auffällige blaue Lackierung, 20-Zoll-Falgiato-Räder und ein individuelles Soundsystem. Der Pop-Star hat übrigens eine ganze Halle voller teurer Luxusschlitten, die ganz nach seinen Wünschen veredelt wurden. Dazu zählt auch ein komplett verchromter Fisker Karma, ein pinker Lamborghini Urus, ein Audi R8 im Leoparden-Look und ein Rolls Royce Wraith mit einem Body-Kit wie aus der Zukunft.

Der stahlblaue Bieber-Ferrari aus der legendären Tuning-Schmiede von West Coast Customs. West Coast Customs Biebs mags bunt. Bestes Beispiel dafür ist sein pinker Lamborghini Urus. Instagram Justin Bieber Zu den auffälligsten Gefährten aus Justins Garage gehört sicherlich auch dieser Rolls Royce Wraith mit einem ziemlich futuristischen Body-Kit. Instagram Cardesignworld

Kylie Jenner

Mit ihren 24 Jahren hat Kylie Jenner bereits eine gut gefüllte Garage zuhause – und regelmässig wird die Sammlung teurer Luxusschlitten erweitert. Aktuellster Zugang ist ein Rolls Royce Ghost – aussen schwarz, innen pink. Der komplette Umbau des Ghosts samt pinker Lederausstattung und einem pinken Dachhimmel mit Glitzersteinen soll knapp 280'000 Franken gekostet haben und dauerte über ein Jahr. Der Wagen selbst kostet etwas mehr als 300'000 Franken – ob sich dieser Aufwand gelohnt hat? Übrigens, im Türrahmen versteckt sich eine Gravur mit der Aufschrift «Stormi's Mom». Kylie mag aber nicht nur pink, sondern auch orange. Das beweist sie mit einer Mercedes-Benz G-Klasse und einem Lamborghini Aventador. Auf Instagram schrieb sie dazu: «Nur für den Sommer!»

Pink ist in, so auch bei Kylie Jenner. Instagram Kylie Jenner Ihr Rolls Royce Ghost ist innen komplett mit pinkem Leder ausgestattet. Instagram Kylie Jenner Neben ihrem Rolls Royce umfasst Kylies Fuhrpark auch einen orangen Lamborghini Aventador und eine orange G-Klasse von Mercedes-Benz. Instagram Kylie Jenner

Nicki Minaj

Ein Lamborghini Aventador gehört schon fast zur Grundausstattung jeder Promi-Garage. Legendär ist da auch Nicki Minajs ikonischer, knallpinker Lamborghini Aventador. Knapp 85 Prozent des Verkaufspreises des Aventador (ca. 330'000 Franken) kostete die auffällige Lackierung, selbst die Felgen sind im gleichen Ton lackiert.

Rapperin Nicki Minaj mag nicht nur knallige Outfits, sondern auch knallige Autos, etwa ihren pinken Lamborghini Aventador. Instagram Nicki Minaj

Paris Hilton

Ebenso unverzichtbar in der Celeb-Autogarage in Hollywood ist auch ein Geschoss in Pink. Bekanntestes Beispiel: der pinke Bentley Continental GT von Paris Hilton – ebenfalls aus der Tuning-Schmiede von West Coast Customs. Sie besitzt zudem auch noch einen pink schimmernden BMW i8.

Natürlich muss auch Paris Hilton ein Auto in Pink besitzen. Die Mutter aller It-Girls hat die Farbe für die Strasse salonfähig gemacht und kurvte als eine der ersten mit einem rosaroten Bentley durch die Hollywood Hills. Instagram Paris HIlton

Kanye West

Dezenter mag es dagegen Rapper Kanye West, zumindest bei seinem Lamborghini Urus. Statt Knallfarbe liess der Rapper seinen 650 PS starken Power-SUV in Matt-Crème lackieren, innen ist alles in einem kräftigen Babyblau ausgestattet. Die Spitze des speziellen Geschmacks sind allerdings die grossen silbernen Moondisc-Felgen, die ein wenig an Kochtopfdeckel erinnern. Die Autodesign-Spezialisten vom California Detail Studio, vor allem für die Gestaltung der Karosserie verantwortlich, posteten ein paar Fotos vom neuen Kanye-Lambo. Kanye hat übrigens noch einige Chromjuwelen in seiner Garage stehen, darunter einen superseltenen Mercedes SLR Stirling Moss und auch einen mächtigen Prombron Red Diamond.

Kanye West ist bekannt für seinen ausgefallenen Geschmack. Dieser spiegelt sich auch in seinem matt-beigen Lamborghini Urus wieder. Instagram Cadetailstudio Der Prombron von Dartz ist ein russischer SUV für die Super-Super-Super-Reichen, die echt nicht mehr wissen, was sie mit ihrem Geld noch machen sollen. Kanye besitzt einen in Rot. Instagram Dartz

Welches Auto gefällt dir am besten? Und welches geht gar nicht?