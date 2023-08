Die Geschichte von Bucherer: Vom Luzerner Schmuckgeschäft zum grössten Juwelier Europas

In Luzern wurde 1888 das erste Uhren- und Schmuckfachgeschäft der Familie eröffnet.

Das Familiengeschäft entwickelte sich in 135 Jahren zum «grössten Juwelier von Uhren und Schmuck in Europa».

Der Kaufmann und Unternehmer Carl-Friedrich Bucherer und seine Frau eröffneten nämlich 1888 in Luzern das erste Uhren- und Schmuckfachgeschäft und legten so den Grundstein für das Familienunternehmen. Später übernahmen die beiden Söhne Ernst und Carl Eduard Bucherer das Geschäft. Unter ihnen kam es 1924 zur Partnerschaft mit Rolex, einer damals noch kaum etablierten Uhrenmarke.

Paris, Kopenhagen, London und USA

Die Krisen der 1930-er Jahre und der Zweite Weltkrieg konnten dem florierenden Familienunternehmen nichts anhaben. Es wurden Niederlassungen in weiteren Schweizer Städten eröffnet. Unter der Leitung von Jörg G. Bucherer übernimmt 1977 die dritte Generation das Geschäft und expandiert nach Österreich und Deutschland.

1989 kauft Bucherer in der Schweiz die Kurz-Gruppe und 2001 die Swiss Lion AG. 2013 wird das 125-jährige Jubiläum gefeiert. Gleichzeitig eröffnet Bucherer in Paris das grösste Uhren- und Schmuckgeschäft der Welt. Danach folgen Geschäftseröffnungen und Übernahmen in Kopenhagen, London und den USA.