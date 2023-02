Wettbewerb : Die Geschichte von John Wick geht weiter – wir schicken dich an die exklusive Premiere

Die Action-Reihe rund um John Wick geht weiter. Ab März ist «John Wick: Kapitel 4» auf der grossen Leinwand zu sehen. Der vierte Teil bringt Keanu Reeves in Bestform zurück: knallharte Action, bildgewaltiges Kino und ein Mann, der immer noch nach Rache an seinen früheren Bossen sinnt. Heftige Kampfszenen und spektakuläre Verfolgungen in atemberaubenden Kulissen werden wohl auch im vierten Teil für ein unvergessliches Kino-Erlebnis sorgen.