Luterbach SO – Die Geschwindigkeit des Lenkers war «nicht angepasst»

Bei der Autobahnverzweigung Luterbach bei Solothurn kollidierte am frühen Samstagmorgen ein Automobilist mit einem Baum. Wie die Solothurner Kantonspolizei mitteilt, kam der 27-jährige Lenker gegen 3.40 Uhr in der Früh von der Strasse ab, als er mit «nicht angepasster Geschwindigkeit» in die Schlaufe fuhr, die die Autobahnen A1 und A5 miteinander verbindet. In der Folge habe er die Kontrolle über seinen Mercedes verloren.