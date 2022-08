Schweizer arbeitet 200 Prozent – Das denkt die Community

Wenn für seine Arbeitskollegen Feierabend ist, gehts für einen 26-jährigen Schweizer gleich nochmal los: Der Mann, der anonym bleiben will, hat drei Jobs und arbeitet insgesamt über 200 Prozent – aus Spass, wie er sagt. Nebst seinem Vollzeitjob ist der 26-Jährige im Stundenlohn in zwei Gastrobetrieben beschäftigt. Freizeit brauche er kaum – und schlafen würde er durchschnittlich rund drei Stunden. Doch der Mann hat ein grosses Ziel: «Ich plane, in 35 Jahren auszuwandern. Dafür will ich jetzt genügend Geld verdienen und sparen, sodass ich später weniger machen muss.»