1 / 3 Von links: Gleichstellungs-Aktivistin Wanda Wylowa als Barkeeperin und die Co-Hosts Laurin Buser und Fatima Moumouni sind die Gesichter der dreiteiligen Talk-Reihe «Tabula Rasa». SRF/Oscar Alessio Die LGBTQ-Aktivistin Anna Rosenwasser ist in der ersten Folge von «Tabula Rasa» zu Gast. Instagram/annarosenwasser Youtuber und Tiktoker Adrian Vogt aka Aditotoro (21) ist ebenfalls Teil der ersten Vierer-Talk-Runde. Instagram/aditotoro

Darum gehts SRF Virus lanciert das dreiteilige Format «Tabula Rasa».

In der ersten 50-minütigen Folge, die am Dienstagabend auf SRF 2 ausgestrahlt wird, diskutiert eine Viererrunde über das Thema «Social-Media-Aktivismus»

Moderiert wird die Sendung vom Spoken-Word-Duo Fatima Moumouni (28) und Laurin Buser (29).

Im neuen dreiteiligen Format «Tabula Rasa» von SRF Virus dreht sich alles um Stammtisch-Gespräche der etwas anderen Art: Während jeweils 50 Minuten macht sich die Gesprächsrunde – die vom Spoken-Word-Duo Fatima Moumouni (28) und Laurin Buser (29) moderiert wird – an aktuelle Themen wie etwa den Selfcare-Trend oder Instagram-Aktivismus.

Letzteres wird in der ersten 50-minütigen Folge besprochen. Zu Gast sind der Basler Youtuber und Tiktoker Adrian Vogt (21) aka Aditotoro und LGBTQ-Aktivistin Anna Rosenwasser (30). Die Runde geht der Frage nach, was man als echten politischen Aktivismus auf Social Media erachtet – und was die Diskutierenden als schlichtweg heuchlerisch abtun.

Wer hat was am Blackout Tuesday gemacht?

So wird unter anderem das schwarze Viereck, das die halbe Schweiz am Blackout Tuesday postete, diskutiert. «Das war mir als Message zu verkürzt», sagt etwa Moderatorin Fatima dazu. Sie poste eh viel zum Thema Rassismus, sie müsse gar nicht mehr Aufmerksamkeit an bestimmten Tagen erregen. «Heute darf ICH chillen», habe sie sich am Blackout Tuesday gedacht.

Youtuber Aditoro hat bei der Anti-Rassismus-Aktion nicht mitgemacht. Er findet, dass politische Statements nicht zu seiner Onlinepersönlichkeit passten, auch wenn er sich privat für Politik interessiere. «Ich mache Unterhaltungs-Content.» Die Talkrunde fragt sich: Welche Verantwortung hat man mit so einer grossen Social-Media-Reichweite? Würde Adi Follower verlieren, wenn er Politisches postete?

«Die Gespräche sind intimer als anderswo»

Die Stammtischsituation habe sich beim Dreh als gute Sache rausgestellt, sagt das Moderatorenduo. «Man ist so oft in der eigenen Bubble, im Real Life trifft man sich nicht mehr so oft zu solchen Diskussionen – während Corona erst recht nicht», sagt Moderator Laurin Buser. «Die Gäste scheinen sich in diesem lockeren Setting wohl zu fühlen», sagt Moderatorin Fatima Moumouni. «Die Gespräche sind intimer und ehrlicher als in anderen TV-Talk-Formaten.»

Was von der nächsten Folge, die am Dienstagabend um 20 Uhr auf dem Virus-Youtube-Channel aufgeschaltet wird, zu erwarten ist? Comedian Stefan Büsser (35), der beim Thema «Ich, ich ich – Wann kippt Selfcare in Egoismus» bei «Tabula Rasa» mitdiskutiert, sorgt für eine Überraschung: Büsser prescht nicht wie erwartet frech rein, sondern erzählt von einem Schweige-Retreat, das er besucht hat.

Die erste der insgesamt drei Folgen ist auf dem Youtube-Kanal von SRF Virus bereits aufgeschaltet und wird am Dienstag, 8. Dezember 2020, ab 20.10 Uhr im TV auf SRF2 zu sehen sein. Am Dienstag wird parallel dazu bereits die zweite Folge zum Thema «Ich, ich ich – Wann kippt Selfcare in Egoismus» auf dem Youtube-Kanal von SRF Virus zu sehen sein.