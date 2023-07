Frankreich-Experte: «Die Gewalt der Polizei nährt die Gewalt der Jungen»

In Frankreich dauern die Unruhen nach dem Tod des 17-jährigen Nahel weiter an. Ein Experte ordnet ein.

20 Minuten berichtete aus Nanterre. Dort sind die Jugendlichen frustriert. Wie sie unserer Reporterin erzählten, werden sie täglich von der Polizei kontrolliert. Video: 20 Minuten

Darum gehts In Frankreich kommt es seit dem Tod des 17-jährigen Nahel zu Plünderungen, Brandanschlägen und Gewalt zwischen Polizisten und Randalierenden.

Ein Frankreich-Experte verurteilt die Ausschreitungen und Krawalle, sagt aber auch, dass die Polizei eine Mitschuld trage.

Frankreich wird seit Tagen von heftigen Unruhen erschüttert. Auslöser war am Dienstag der Tod eines 17-Jährigen durch eine Polizeikugel bei einer Verkehrskontrolle in Nanterre. Gemäss Gilbert Casasus, Frankreich-Experte sowie emeritierter Professor für Europastudien an der Universität Freiburg, ist das, was aktuell passiert, kein neues Phänomen: «Seit über 40 Jahren kommt es zu Ausschreitungen in den Banlieues. Die Jungen, die heute auf die Strasse gehen, sind die Kinder und Enkel der damaligen Demonstrierenden.»

Der Grund: «Der französischen Regierung ist es bis heute nicht gelungen, das Problem zu lösen. In all den Jahren ist sehr viel Geld in Banlieues investiert worden, um beispielsweise die Häuser zu renovieren. Doch das nützt alles nichts, wenn die Grundstruktur nicht stimmt.» An diesen Orten herrsche nicht nur soziale Ungleichheit, es fehle auch an demokratischen und bürgernahen Grundlagen. «Dadurch entstehen sehr viele Konfliktpotenziale, auch innerhalb der unterschiedlichen Gruppierungen in den Banlieues», so Casasus.

«Ich verurteile die Ausschreitungen und Krawalle stark»

Die Kluft zwischen den Jungen und der Polizei sei noch nie so gross gewesen: «Die Demonstranten werfen der Polizei institutionellen Rassismus und Gewalt gegen Minderheiten vor. Der Tod des jungen Mannes ist ein weiteres Drama und lässt die Emotionen hochkochen», sagt Casasus. Dass überhaupt kein Vertrauen in die Behörden bestehe, zeige sich unter anderem darin, dass öffentliche Gebäude wie Rathäuser, Kulturzentren, gar Schulen und Bildungseinrichtungen angezündet würden.

Casasus betont: «Sie dürfen mich nicht falsch verstehen. Ich verurteile die Ausschreitungen und Krawalle stark.» Aber auch die Polizei trage eine Mitschuld. «Es ist wissenschaftlich belegt, dass 50 bis 60 Prozent der Polizistinnen und Polizisten rechtsradikale Tendenzen haben. Die Gewalt der Polizei nährt die Gewalt der Jungen.»

Eine konkrete Lösung für das Problem zu nennen, sei sehr schwierig: «Man müsste für die Banlieues ein neues Bewusstsein schaffen und Respekt auf beiden Seiten fördern. Hier könnte man beispielsweise beim Bildungssystem und im Schulbereich ansetzen und Geld investieren. In den Banlieues fehlt es an sachkundigen, volksnahen und ausgebildeten Vermittlern», so Casasus.

