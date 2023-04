Langstrasse-Chaoten: Das sagt Polizeivorsteherin Karin Rykart zum Krawall-Exzess in Zürich

Ein gewalttätiger Mob von mehreren Hundert Personen zog am Samstagabend durch das Langstrassenquartier in Zürich.

Vermummte Linksextreme zogen am späten Samstagabend durch die Langstrasse in Zürich und sorgten für chaotische Szenen. Die Bilanz: sieben verletzte Polizistinnen und Polizisten, unzählige Sachbeschädigungen und 17 festgenommene Personen ( 20 Minuten berichtete ).

Gegenüber 20 Minuten sagt Polizeivorsteherin und Grünen-Stadträtin Karin Rykart: «Die Gewalt in der letzten Nacht war massiv und ist erschreckend. Die Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten verurteile ich aufs Schärfste.» Ebenfalls erschreckend sei die Bereitschaft des Partyvolks an der Langstrasse, sich spontan mit den Angreifern zu verbünden.

Es ist nicht das erste Mal, dass vermummte Linksextreme für Krawall sorgen. Bereits im Februar kam es wegen der geplanten Koch-Areal-Räumung zu Ausschreitungen ( 20 Minuten berichtete ). Experten gehen davon aus, dass die Demonstration am Samstagabend wahrscheinlich noch immer in einem Bezug zur Räumung des Koch-Areals steht.

«Ich nehme die Kritik ein weiteres Mal zur Kenntnis»

Der erneute Gewalt-Exzess sorgt deshalb für Empörung. So übt unter anderem die Stadtzürcher SVP heftige Kritik und fordert ein konsequentes Durchgreifen: «Karin Rykart ist mit der Situation eindeutig überfordert. Sie ist nicht in der Lage, für die Sicherheit ihrer eigenen Angestellten, der Stadtbevölkerung oder der Gewerbler zu sorgen», meint Vizepräsident Stephan Iten.

Laut Rykart ist die Kritik nicht neu. «Ich nehme sie ein weiteres Mal zur Kenntnis», so die Polizeivorsteherin. Sie werde in den nächsten Tagen mit dem Kommando der Stadtpolizei die Ereignisse analysieren. «Ganz zentral dabei ist immer die Frage der Sicherheit meiner Mitarbeitenden», so Rykart.