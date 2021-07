Olympische Spiele 2021 - Naomi Ōsaka und Co. setzen auf Nailart und coole Frisuren!

Sportliche Höchstleistungen, hin und wieder ein Skandal, das berühmt berüchtigte Feuer – daran denken wohl die meisten von uns, wenn es um die Olympischen Spiele geht. Auch 202 in Tokio gab es schon den einen oder anderen Aufreger: Erst wurden Badekappen für Menschen mit Afro verboten, dann gab es eine saftige Geldstrafe, weil das norwegische Beachhandball-Nationalteam in Shorts statt in knappen Bikinihöschen spielte.