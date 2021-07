Sexismus-Vorwürfe bei RTS - «Die Glaubwürdigkeit von Gilles Marchand ist beschädigt»

Da war er noch RTS-Direktor, in diese Zeit fallen auch Vorwürfe betreffend Unternehmenskultur: Gilles Marchand 2016 in Lausanne.

Als das Genfer Anwaltsbüro Collectif de Défense am Donnerstag bei der RTS in Lausanne seinen Untersuchungsbericht vorstellte, war die Stimmung emotional. Das erzählen Personen, die anwesend waren. Zwei RTS-Mitarbeiterinnen hätten geweint, als sie zum Mikrofon gegriffen haben. Insgesamt waren wenige Leute anwesend. Wegen Corona haben sich die meisten vom Home-Office aus zugeschaltet.

Die Rolle von SRG-Chef Gilles Marchand

Etwas verhaltener äusserten sich RTS-Mitarbeiter an der Informationsveranstaltung vom Donnerstag. Sie stellten offen Fragen zu Marchands Verantwortung und wie diese geklärt werde. In informellen Gesprächen bezweifeln einige, dass sich mit Gilles Marchand an der Unternehmensspitze wirklich tiefgreifend etwas verändern werde.

Der Bericht des Anwaltsbüros Collectif de Défense ist der dritte Bericht in dieser Angelegenheit. Nachdem «Le Temps» Ende Oktober 2020 erstmals über Vorwürfe von Mobbing und Sexismus bei RTS berichtet hatte, gab die SRG mehrere Untersuchungen in Auftrag. Auch beim Tessiner Radio und Fernsehen hat es Vorwürfe gegeben. Ein Mitte April 2021 publizierter Bericht beleuchtete den arbeitsrechtlichen Aspekt der geschilderten Vorfälle und entlastete die meisten Beschuldigten.

Die SRG wiederum reagierte am Donnerstag mit einem Communiqué und informierte über 25 Massnahmen, die am Mittwoch beschlossen worden waren und teilweise schon in Umsetzung seien. Darunter die Einführung eines neuen Ethik-Kodex, die Einrichtung einer externen Untersuchungsstelle in jeder Sprachregion, eine Schulung für Kadermitarbeitende zum Schutz der persönlichen Integrität der Mitarbeitenden, regelmässige Mitarbeiter-Befragungen und zahlreiche mehr.