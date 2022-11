Atthaya Thitikul: Die Golf-Welt staunt über diese 19-Jährige an der Spitze der Weltrangliste

Erst seit 2020 ist Atthaya Thitikul Golf-Profi. Nun hat sie sich in ihrem ersten Jahr – man bezeichnet diese Neulinge als Rookies – auf der LPGA-Tour (Ladies Professional Golf Association, die beste Liga der Welt) als 19-Jährige bereits an die Spitze der Weltrangliste gespielt. «Das bedeutet mir und meiner Familie sehr viel», sagte die Thailänderin.

Thitikul ist erst die zweite Teenagerin, die je an der Spitze der Weltrangliste gestanden hat. Vor ihr war das nur der Neuseeländerin Lydia Ko gelungen, die 2015 gar erst 17 Jahre alt war. Im Vergleich: Bei den Männern war Superstar Tiger Woods mit 21 Jahren die jüngste Weltnummer 1. Bei Thitikul ist umso erstaunlicher, dass sie die Beste ist, obwohl sie «erst» zwei Turniere auf LPGA-Stufe gewonnen hat. Sie besticht vor allem mit ihren konstant guten Leistungen, beendete nicht weniger als zwölf Turniere in diesem Jahr in den Top 10, darunter bei drei Major-Turnieren.

Sie muss noch viel lernen

Thitikul hatte bereits als Wunderkind des Golfs gegolten, als andere in ihrem Alter noch in die Sekundarschule gingen. Was für die Thailänderin spricht, ist, dass sie seither diesem grossen Druck standgehalten hat. «Es ist sehr speziell, es an die Spitze zu schaffen. Es ist aber noch viel schwieriger, sich dort zu halten», sagt die Golferin bereits völlig abgeklärt. Sie habe noch immer viel zu lernen von all den Legenden und sie werde ihre harte Arbeit weiterführen, führte sie aus.