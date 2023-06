Gotthardtunnel: Maut hat plötzlich gute Chancen im Parlament

An Feiertagen oder zu Ferienbeginn ist der Stau am Gotthard vorprogrammiert.

Die Fahrt durch den Gotthardtunnel soll kostenpflichtig werden. Dies fordert Simon Stadler. Am Montag wird der Urner Mitte-Nationalrat gemeinsam mit GLP-Nationalrätin Corina Gredig und dem Aargauer FDP-Nationalrat Matthias Jauslin eine Motion für eine variable Maut einreichen, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt.

Stadler will so dem Stau vor dem knapp 17 Kilometer langen Strassentunnel zu Ferienbeginn oder an Feiertagen entgegenwirken. Das Problem verlagere sich immer weiter nach Norden, sagt er. «Es kann so nicht weitergehen.» Dass das Trio zusammenspannt, könnte gemeinsam mit linken Stimmen der Idee im Parlament zum Durchbruch verhelfen.