Die graue Jogginghose ist das Symbol für Sexiness

Geht es nach dem Internet, so ist diese Saison jetzt da und damit auch die Herbst-Horniness, also die, entschuldigt die Worte , « Herbst g eilheit » . Denn nebst Komfort lässt die graue Jogginghose auch Blicke auf die Umrisse von dem zu, was der Träger in der Hose hat. Ja, wir sprechen von den Umrissen eines Penis.

Urban Dictionary definiert sie als die Hose, die du tragen solltest, wenn du deine Freundin besuchen gehst. Auf Twitter ist die Saison für die graue Jogginghose, also G rey Sweatpants Season, schon seit Jahren Thema. So gibt es auch unzählige Memes zum Anlass:

Dabei haben Männer wie Frauen die graue Jogginghose für sich entdeckt. Die Verkaufszahlen des Kleidungsstück sind schon seit Jahren kontinuierlich steigend. 2020 haben die Verkaufszahlen der Trainerhose nochmal um rund 40 Prozent zugelegt. Denn wie wir das alle am eigenen Leib erfahren, wird wohl kein Jahr so Jogginghosentauglich sein, wie dieses.

Darum wäre es vielleicht auch an der Zeit, Sexiness neu zu denken. Am Schluss vom Tag kommt es doch weniger darauf an, wie das aussieht, was man zwischen den Beinen hat oder wa s man zwischen den Beinen hat s ondern viel mehr, wie gut und wie wohl man sich in seinem Outfit fühlt. Denn das strahlt man schliesslich auch aus.