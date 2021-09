Angriffe aufs Bundeshaus - «Die Grenzüberschreitung an der Corona-Demo ist inakzeptabel»

Am Donnerstag kam es an einer Corona-Demo zu Angriffen aufs Bundeshaus.

Vor dem Bundeshaus eskalierte die Situation an einer unbewilligten Corona-Kundgebung : Als Demonstrierende am Zaun vor dem Bundeshaus rüttelten, setzte die Berner Polizei Wasserwerfer ein. Auch Gummischrot und Tränengas wurden eingesetzt. Gleichzeitig warfen Demo-Teilnehmende Flaschen und zündeten Feuerwerk gegen das Bundeshaus.

Die Demo sorgt für einen Aufschrei. So verurteilen etwa die Präsidenten des National- und des Ständerats die Vorgänge aufs Schärfste: «Das Verhalten der gewalttätigen Demonstrierenden ist unschweizerisch» schreiben Andreas Aebi und Alex Kuprecht (beide SVP) in einem gemeinsamen Statement. Auch Bundespräsident Guy Parmelin sagt: «Man kann seine Meinung ausdrücken, aber es gibt Grenzen.»

Schon im Januar hatten radikale Gegnerinnen und Gegner der Corona-Massnahmen zum «Sturm aufs Bundeshaus» aufgerufen. Was bedeuten nun die Angriffe an der Demo für die Schweiz? Protest-Expertin Michelle Beyeler** und Politologe Daniel Kübler* beantworten die wichtigsten Fragen.

Michelle Beyeler lehrt zu sozialen Bewegungen an der Universität Zürich und Sozialpolitik an der Berner Fachhochschule.

Der Berner Sicherheitsdirektor schrieb gar in Anlehnung an den «Sturm aufs Capitol» von einem «möglichen Sturm aufs Bundeshaus». Kann man das vergleichen?

Beyeler: «Man muss bedenken, dass es sich um eine sehr heterogene Bewegung handelt. An einer Demo können alle teilnehmen, die sich durch den Aufruf angesprochen fühlen. Das verbindende Element bei der Kundgebung am Donnerstag war es, ein Zeichen gegen die neuen Beschlüsse zu setzen. Dass die Teilnehmenden darüber hinaus aber unterschiedliche politische Gesinnungen haben, verwundert mich nicht.»

Kübler: «Wenn man an einer unbewilligten Kundgebung teilnimmt, muss man grundsätzlich mit einer Gewalt-Eskalation rechnen - das ist etwa auch bei den unbewilligten Nachdemos am 1. Mai so. Auch als friedlicher Demonstrierender toleriert und unterstützt man dann die Gewalt. Es gibt in der Schweiz genügend Möglichkeiten, seinem Unmut auf legalem Weg friedlich zu zeigen.»