Fantasy Basel – Die grösste Comic Convention der Schweiz ist nicht nur für Nerds

Ein Kernstück der Messe ist die riesige Cosplay-Szene, bei der Fans monatelang ihr Kostüm vorbereiten, um für einige Tage in die Rolle ihres Lieblingscharakters zu schlüpfen.

Die Fantasy Basel findet in der Messe Basel statt. Dieses Jahr bieten die rund 77’000 Quadratmeter ein breit gefächertes Angebot.

Der Event findet in der Messe Basel statt und bietet fünf Hallen auf 77’000 Quadratmetern.

Die Liste ist lang: «Wir haben alles rund um Popkultur, Filme und Serien, Games, Cosplay, Comics, Anime und Sci-Fi», zählen die Veranstalter auf. Dazu gehören auch «Stars und Schauspieler aus Harry Potter, The Witcher, oder Walking Dead, musikalische K-Pop-Tanzshows, riesige Lego-Bauten sowie Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus der Weltraumforschung», heisst es in der Mitteilung paraphrasiert.

Astronauten und Marsforscher

Speziell dieses Jahr ist die Brücke vom Fiktiven zur Wissenschaft: Experten und Forschende aus dem Weltraum-Bereich sind drei Tage vor Ort und zeigen den Besuchern, was ausserhalb unseres Planeten passiert. Neben Astrophysikern und -physikerinnen sowie Rednern und Rednerinnen der ETH gibt es auch Schweizer Astronauten wie Claude Nicollier, der von seinen Weltraummissionen berichten wird. Die ebenfalls anwesende Geophysikerin Christiane Heinicke war ein Jahr lang auf einer simulierten Mars-Station in Hawaii.

Cosplay-Szene massiv

Wer mit Games und Animes nicht viel am Hut hat, sollte trotzdem nochmals einen Blick aufs Programm werfen. Für Film- und Serienfans gibt es einen Nachbau der Winkelgasse aus Harry Potter, Lichtschwertkämpfe und Meet-and-Greets mit Stars. Diese bestehen aus Schauspielerinnen und Schauspielern wie MyAnna Buring (The Wichter), Quidditch-Torhüter Sean Biggerstaff (Harry Potter) oder Ross Marquand (The Walking Dead).