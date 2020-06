Planungsfehler an der Golden Gate Bridge

Die grösste Flöte der Welt

Die weltbekannte Brücke soll ein neues Geländer kriegen. Nur mit dem Wind hat niemand gerechnet.

Ein im Bau befindliches Handgeländer entlockt der 83 Jahre alten Konstruktion ungewöhnliche Töne. Als «summendes Geräusch» beschrieb es Brückenbezirks-Sprecher Paolo Cosulich-Schwartz am Montag (Ortszeit) in der Zeitung «San Francisco Chronicle».

Von «gespenstisch» bis «engelsgleich»

Doch offensichtlich hatten die Planer nicht mit den Reaktionen von Anwohnern und Brückennutzern gerechnet. Nach starken Winden am Freitag, die aus westlicher Richtung in die Bucht von San Francisco wehten, trudelten Kommentare und Beschwerden ein, in Social-Media-Posts machten Videos mit dem singenden Geräusch die Runde.