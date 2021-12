Log4shell – Die grösste Internet-Sicherheitslücke wird immer gefährlicher

In Gefahr ist auch kritische Infrastruktur, auch in der Schweiz.

Dies berichtet unter anderem die Malware-Austausch-Community vx-underground auf Twitter. In einem Post heisst es: «Der Sicherheitsforscher@1ZRR4H hat den ersten Log4j-Wurm identifiziert. Es ist ein sich selbst vermehrender Mirai-Bot.» Tatsächlich sehe es so aus, als ob der neue Wurm es auf ungesicherte Huawei-Router abgesehen habe.

Andere Expertinnen und Experten geben aber Entwarnung. So schaltete sich der Sicherheitsforscher Marcus Hutchins auf Twitter ein und schreibt: «Ich habe diesen angeblichen Wurm auseinandergebaut und er funktioniert überhaupt nicht.» Der Code beinhalte so viele Fehler, dass er auch dann nicht funktionieren würde, wenn mehrere Fehler im Code ausgemerzt würden.

Hacker-Gruppierungen

Damit aber nicht genug. Unterdessen sind auch verschiedenste Gruppierungen daran, die Sicherheitslücke aktiv auszunutzen. So beispielsweise die als Conti-Gang bekannten Hackerinnen und Hacker, die bereits seit dem 13. Dezember versuchen sollen, gezielt Server mit Malware zu infizieren. So erhalten die Cyber-Kriminellen Zugriff auf die Server, die sie anschliessend weiterverkaufen. Laut heise.de ist es Conti bereits gelungen, sich in Unternehmensnetzwerke einzuhacken.