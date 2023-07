Säntis: Schweizerfahne bleibt eingerollt

Die 6400 Quadratmeter grosse Schweizerfahne wird dieses Jahr am Säntis nicht ausgerollt. Das schlechte Wetter macht dem Event einen Strich durch die Rechnung. Interessierte können die «Fahnenwurst» dennoch am Montag besichtigen.

1 / 3 Sie ist für viele das Highlight am 1. August – die Schweizerfahne am Säntis. Säntis-Schwebebahn AG In diesem Jahr wird die Fahne aber nicht am Berg prangen. Säntis-Schwebebahn AG Das schlechte Wetter machte den Vorbereitungsarbeiten einen Strich durch die Rechnung. Säntis-Schwebebahn AG

Darum gehts Zum 1. August hängt jährlich die grösste Schweizerfahne der Welt am Säntis.

Dieses Jahr kann die Fahne allerdings wegen des schlechten Wetters nicht ausgehängt werden.

Regen und starker Wind verhinderten die notwendigen Vorbereitungsarbeiten.

Für viele ist sie das Highlight der 1. August-Feierlichkeiten auf dem Säntis – die 80 x 80 Meter grosse, 700 Kilogramm schwere Schweizerfahne, die seit über zehn Jahren jährlich am 31. Juli entrollt wird. In diesem Jahr machen allerdings die schlechten Wetterprognosen dem Spektakel einen Strich durch die Rechnung.

Der häufige Regen und teilweise starke Wind haben in den vergangenen Tagen die notwendigen Vorbereitungsarbeiten wie den Fahnen-Transport und die Montage an den Felsen verhindert. Wie die Säntis-Schwebebahn AG am Samstag mitteilte, lassen auch die Wetterprognosen am Wochenende kein entsprechendes Zeitfenster für diese Arbeiten zu. Es seien trotz sonnigen Wettervorhersagen für Montag Böen bis zu 60 km/h vorhergesagt.

Besucher können zusammengerollte Fahne bestaunen

«Bei dieser Windgeschwindigkeit wäre das Sicherheitsrisiko für die 25 Höhenarbeiter, welche die Fahne ausrollen, zu hoch», heisst es weiter. Auch seien die langfristigen Wetterprognosen so ungünstig, dass das Zusammenrollen und der Rücktransport der Fahne erst in einigen Tagen möglich wäre, was ein zusätzliches Risiko darstelle.

Die Veranstaltung findet jedoch trotzdem am 31. Juli statt. Besucherinnen und Besucher können von elf bis 11.30 Uhr die «Fahnenwurst» bestaunen und sogar anfassen. «Die Säntis-Schwebebahn AG hofft, dass die grösste Schweizerfahne der Welt am 31. Juli 2024 wieder zum Nationalfeiertag an der Säntiswand präsentiert werden kann», so die Verantwortlichen in der Medienmitteilung weiter.

2017 riss die Fahne sogar

Schon 2021 machten schlechte Wetterverhältnisse dem Aufhängen der 6400 Quadratmeter grossen Fahne einen Strich durch die Rechnung. 2019 musste das Ausrollen der Fahne wegen des schlechten Wetters aus Sicherheitsgründen kurzzeitig abgebrochen werden. 2017 riss die Fahne mehrmals wegen starker Winde.