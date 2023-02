UPD und PZM wollen sich zusammenschliessen

So weitermachen wie bisher wollen die Universitären Psychiatrischen Dienste Bern (UPD) und das Psychiatriezentrum Münsingen (PZM) nicht. Bei einer Medienkonferenz am Mittwochmorgen verkündeten die beiden grössten psychiatrischen Kliniken des Kantons Bern, dass sie sich zusammenschliessen wollen.

UPD und PZM: Zwei Analysen, ein Ergebnis

Wie PZM-Verwaltungsratspräsident Jean-Marc Lüthy an der Medienkonferenz sagt, steigt der Bedarf an psychiatrischer und psychotherapeutischer Versorgung derzeit weiter an. Und soll das auch in Zukunft tun. Sowohl PZM und auch UPD seien bei der Analyse der aktuellen und zukünftigen Situation zum selben Ergebnis gekommen: Ein Zusammenschluss ist die beste Lösung für die Zukunft.